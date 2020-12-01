Женева, Швейцария, , 22:44 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 453 170 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 62 844 837 человек. Такие данные приводит 1 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Шеффилд, Великобритания Tim Dennell

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 7837 больных COVID-19, общее число зарегистрированных летальных случаев возросло до 1 465 144.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 497 тысячах случаев инфицирования и 7697 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.

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