Улан-Батор, , 22:24 — REGNUM Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга провел онлайн-встречу с руководством британской компании AstraZeneca, обсудив возможность поставки вакцины от коронавируса в Монголию.

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Президент считает важным, чтобы Монголия получила вакцину одной из первых — поскольку более половины населения страны проживает в столице, существует высокий риск быстрого распространения коронавируса. Халтмаагийн Баттулга выразил заинтересованность в приобретении вакцины, разработанной компанией.

По данным пресс-службы администрации президента, представители компании заверили, что включат Монголию в список стран, которые первыми получат вакцины AstraZeneca.

Напомним, в Монголии, где до недавнего времени не было ни одного случая внутреннего заражения COVID-19, 11 ноября была зафиксирована локальная вспышка коронавирусной инфекции. Это стало причиной введений общенационального карантина. Власти дважды продлили срок карантина для трех регионов, включая столицу страны. Теперь жители этих территорий должны находится дома до 10 декабря. На 1 декабря, общее количество выявленных случаев COVID в Монголии составил 801, 358 из них является внутренними.