Подгорица, , 22:06 — REGNUM Лаборатории института общественного здравоохранения Черногории, другие государственные и частные лаборатории, занимающиеся диагностикой коронавирусной инфекции, завершили анализ 1844 тестов на коронавирус. По итогам было выявлено 584 новых положительных случая инфекции SARS-CoV-2.

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Также сообщается о 5 смертях пациентов, связанных с COVID19. Самому старшему пациенту было 86 года (1934), а самому молодому 47 (1973). Общее количество смертей, связанных с коронавирусом с начала июня составило 495, а с начала года — 504.

За сутки в стране выздоровели 506 пациентов. Всего активных случаев фиксируется 10 708.