Москва, , 15:01 — REGNUM Заявление представителей Минтруда РФ о том, что граждане России с 1 декабря 2020 года будут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале Госуслуг, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане остаивли свои комментарии 1 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"У сестры уже взрослая дочь — инвалид детства. Оказывается, уже третий год некая доплата производится, но только с момента подачи заявления. Случайно об этом узнала от такой же мамочки. Но за предыдущие годы никто не доплатит!», — написал пользователь «Ы».

Многие комментаторы оказались в восторге от данной новости. Они уверены, что уведомление граждан о тех мерах социальной поддержки, которые им полагаются, но о которых они не знают, создадут благоприятную ситуацию в обществе и большую осведомлённость граждан о помощи для них со стороны государства.

«Ого, вот это действительно круто. Не знаю, есть ли в какой-то стране что-то подобное. Обычно только из налоговой по 100 писем и звонков. А о положенных социальных выплатах будь добр — узнай сам. В штатах вообще в этом году люди с инвалидностью должны были по чекам получать выплаты, наслаждаясь всеми связанными с этим радостями жизни — очередями, давкой», — пишет Игорь П.

Другие не смогли понять того, какая информация будет поступать им. Граждане подозревают, что они будут получать просто выписки из законов, и они не смогут разобраться в том, что на самом деле им положено по закону.

«Это просто выписки из законов и постановлений нам будут рассылать? Это как спам? Вот если бы, например, с учётом семьи, вот, мол, вы этим не пользуетесь, хотя вам положено это, теперь без вашего заявления будете получать то. Но такое невозможно. Зачем мне рассылки, например, про детские пособия, если моим детям уже по 30 лет?», — задаётся вопросом пользователь Владимир.

Нашлись и те, кто решил, что данная новость преподносится, как некое достижение, хотя те руководители ведомств, которые должны работать в интересах граждан, по сути, долгое время скрывали от граждан возможность получить полагающуюся им соцподдержку.

«Вообще-то социальная поддержка граждан — это обязанность государства, от которой наши чиновники стараются уйти. Такая помощь должна предоставляться всем, кому положена, без уведомлений. Государственные мужи опять из себя благотворителей делают…», — считает пользователь Марта.

Напомним, 1 декабря представители Минтруда РФ заявили о том, что граждане России с 1 декабря 2020 года будут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале Госуслуг.