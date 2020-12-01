Подгорица, , 21:16 — REGNUM В Черногории 1 декабря за последние 24 часа, согласно 1 233 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 384 новых случая коронавирусной инфекции, еще 12 человек скончались, что является высоким показателем для этой страны. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Лабораторные исследования на коронавирус Governor Tom Wolf

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1 декабря в институте общественного здоровья Черногории сообщили, что от коронавируса скончалось пятеро пациентов из Подгорицы, двое из Никшича и по одному из Мойковца, Плевлей, Котора, Цетине и Бара, из которых самому старшему было 84 года, а самому молодому 38 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших, общее количество активных случаев заражения коронавирусом в Черногории составляет в настоящее время составляет 10 708.

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