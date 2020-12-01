Подгорица, 1 декабря 2020, 21:16 — REGNUM В Черногории 1 декабря за последние 24 часа, согласно 1 233 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 384 новых случая коронавирусной инфекции, еще 12 человек скончались, что является высоким показателем для этой страны. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.
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1 декабря в институте общественного здоровья Черногории сообщили, что от коронавируса скончалось пятеро пациентов из Подгорицы, двое из Никшича и по одному из Мойковца, Плевлей, Котора, Цетине и Бара, из которых самому старшему было 84 года, а самому молодому 38 лет.
С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших, общее количество активных случаев заражения коронавирусом в Черногории составляет в настоящее время составляет 10 708.
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