Ростов-на-Дону, , 20:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону дом №39 на улице Станиславского, на фасаде которого сохранились следы от пуль и снарядов, подлежит сносу. К такому решению пришли городские власти, однако они не учли мнения общественников. Дом, который действительно находится в плачевном состоянии, поисковики и краеведы называют «ветераном Великой Отечественной войны».

«Дом-участник битвы за Ростов 1942 года, в котором до последнего патрона отбивались от врага бойцы 9-й дивизии НКВД, не может быть разрушен. К этому дому-крепости по адресу Станиславского, 39 я много раз водил экскурсии студентов и школьников. Здесь мы считали прямые попадания снарядов немецких орудий и отверстия от сотен осколков и пуль. В этом месте очень хорошо представляешь весь ужас боёв за Ростов. И сравнение Сталинградской битвы, и битвы за Ростов здесь понимаешь особенно хорошо», — написал в Facebook руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков.

По его мнению, разрушением дома «будет нанесён сильнейший удар по фундаменту нашей памяти о войне», а вера в трепетное отношение к истории Великой Отечественной войны в Ростове-на-Дону будет потеряна.