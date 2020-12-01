Бишкек, , 20:30 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии боится переводить школьников с дистанционного обучения на обычный режим из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил и. о. главы муниципалитета Балбак Тулобаев.

Ken Flottman

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По его словам, если открыть школы, то сразу же возрастут риски заражения детей, поскольку классы будут переполнены — учебные заведения рассчитаны на 70 тысяч школьников, а фактически в них обучаются 170 тысяч.

«Как можно допустить открытие школ? А если дети заболеют? В детских больницах нет свободных мест», — подчеркнул исполняющий обязанности мэра Бишкека.

Подводя итог, Тулобаев сообщил, что мэрия отслеживает ситуацию в регионах, и если она будет развиваться нормально, то после Нового года, возможно, в столице тоже начнут открывать школы.