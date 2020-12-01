Пекин, , 20:17 — REGNUM В Пекине под председательством партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина прошла очередная коллективная учеба с участием членов Политбюро ЦК КПК. Об этом 1 декабря сообщает Синьхуа, обращая внимание на то, что лидер партии и страны дал целый ряд руководящих указаний.

Среди основных тем выступления Си Цзиньпина отмечается призыв к дальнейшему всестороннему усилению борьбы с нарушениями авторских прав и всесторонней защите интеллектуальной собственности.

Отметим, что данный вопрос является одним из наиболее острых в китайско-американских отношениях; Вашингтон регулярно адресует Пекину голословные обвинения, используя их как повод к дальнейшему нагнетанию двусторонней напряженности.