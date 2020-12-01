Пекин, , 20:15 — REGNUM Благодаря китайской навигационной спутниковой системе «Бэйдоу», в стране существенно повысилась эффективность и безопасность управления дорожным движением. Об этом 1 декабря сообщает Синьхуа со ссылкой на недавно опубликованный доклад Канцелярии по делам спутниковой навигации КНР.

Система, основанная на передовых технологиях, широко применяется в транспортном секторе в целях мониторинга пассажирского сообщения, а также безопасности основных объектов дорожной инфраструктуры и высокоточном позиционировании портов.

К октябрю текущего года терминалами системы «Бэйдоу» были оборудованы около 7 млн автомобилей, в том числе тех, что заняты доставкой почты. Официально система введена в эксплуатацию 31 июля.