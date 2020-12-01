Париж, , 20:06 — REGNUM Во Франции многие небольшие населенные пункты могут остаться без интернета в декабре из-за развертывания сетей пятого поколения (5G). Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает France Info.

Около 4 000 домохозяйств, по оценке самих разработчиков установки сетей 5G во Франции, могут остаться без интернета из-за изменения технологии и частотности распространения волн.

Напомним, французские телекоммуникационные компании начнут использование сетей 5G с 3 декабря 2020 года во Франции. Сети будут окончательно введены в использование уже к концу 2020 года.

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