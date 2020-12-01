Тобольск, Тюменская область, , 20:01 — REGNUM Президент Владимир Путин указал на проблемные моменты, которые должны быть в центре внимания правительства Тюменской области. Он перечислил их во время встречи с главой региона Александром Моором 1 декабря в Тобольске.

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«Это аварийное жильё, здесь ещё очень много нужно сделать. Это загрязнённость водных объектов. И инфекционные заболевания, надо повнимательнее посмотреть, у вас кроме этого ковида несчастного ещё и ВИЧ имеет место, и подрастает, к сожалению. То есть точно совершенно, что есть чем заниматься. Есть и другие проблемы, о которых вы точно знаете», — отметил глава государства.

Напомним, президент России Владимир Путин работает сегодня, 1 декабря, в Тобольске. Он посетил крупнейший в России нефтехимический комбинат «Запсибнефтехим», и провёл совещание по развитию нефтехимической промышленности.