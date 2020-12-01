Монтевидео, , 19:58 — REGNUM Власти Уругвая рассматривают возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил 1 декабря глава МИД южноамериканской страны Франсиско Карлос Бустильо Бонассо.

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"Мы принимаем решение о том, какую именно вакцину мы будем закупать. Российская вакцина находится в списке тех, которые мы рассматриваем, у неё хорошие позиции», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Согласно последним официальным данным, в Уругвае выявлено более 5,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались по меньшей мере 77 больных COVID-19, свыше 4,3 тысячи человек излечились.