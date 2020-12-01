Анкара, , 19:52 — REGNUM В больницах Турции за последние сутки скончались 190 пациентов с COVID-19, что является самым высоким показателем за весь период с начала эпидемии в стране. Соответствующие данные приводит 1 декабря министерство здравоохранения республики.

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Как сообщается, всего в Турции подтверждено уже 13 936 летальных случаев, общее число выявленных инфицированных достигло 506 966 человек. За всё время эпидемии излечились и были выписаны из больниц почти 410 тысяч человек.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вакцинация населения страны от коронавируса может начаться уже в декабре.

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