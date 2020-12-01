Тюмень, , 19:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал демографические показатели в Тюменской области в целом хорошими. Своё мнение глава государства высказал 1 декабря на рабочей встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором в Тобольске.

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"Особенно меня порадовал, конечно, один из них — это рост численности постоянного населения. У нас в стране, к сожалению, наблюдается некоторый спад — в Тюменской области за предыдущие два года рост 2,6%. Это очень хороший показатель, даже за первое полугодие, по-моему, этого года рост продолжается — 0,9%. Это хорошо», — отметил Владимир Путин.

Александр Моор в свою очередь считает, что устойчивая динамика естественного прироста населения в регионе произошла за счёт роста качества жизни на территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на Тюменьстат, на 1 сентября 2020 года в Тюменской области численность населения составила 1,54 млн человек. По сравнению с сентябрём 2019 года жителей региона стало больше на 10,5 тыс. человек.

Однако в регионе начала падать рождаемость. За январь — август 2020 года в Тюменской области родилось 12 244 человек, что на 5,3% меньше к аналогичному периоду прошлого года.

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