Москва, , 19:43 — REGNUM Законопроект по ужесточению уголовной ответственности за лесные пожары разработан МЧС РФ, сообщается 1 декабря на федеральном портале нормативных правовых актов.

Лесной пожар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Если он будет принят, изменения коснутся статьи 261 УК РФ об уничтожении или повреждении лесных насаждений.

Согласно документу, уголовная ответственность грозит не только за уничтожение леса из-за неосторожного обращения с огнём, но и за нарушения требований правил пожарной безопасности в лесах.

Если раньше минимальное наказание составляло штраф в 300−500 тысяч рублей, то теперь — 200−400 тысяч рублей. Что касается максимальной ответственности, то предусмотрено четыре (а не три, как теперь) года лишения свободы.

Уголовная ответственность, если законопроект будет принят, предусмотрена, если ущерб лесу составит сумму, превышающую пять тысяч рублей.

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