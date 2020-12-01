Красногорск, , 20:14 — REGNUM За первые 11 месяцев 2020 года смертность на дорогах Подмосковья снизилась на 9,5%. Такие данные 1 декабря привели в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автомобильное движение Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что в период с января по ноябрь на автомобильных дорогах региона погибли 678 человек, что на 70 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

На железной дороге число погибших за этот же период составило 248 человек. Снижение произошло на 100 человек или на 29% в годовом выражении.