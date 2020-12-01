Красногорск, , 20:12 — REGNUM За осень в лесах Подмосковья потерялись почти 350 человек. Такие цифры 1 декабря приводит комитет лесного хозяйства Московской области.

Один в лесу

В сообщении отмечается, что теплая осень в 2020 году способствовала желанию граждан прогуляться в лесу. По мере снижения температуры число потерявшихся на природе граждан сокращалось. В итоге самым спокойным в этом плане стал ноябрь — в этот месяц самостоятельно выйти из леса не смогли всего семь человек.

Всего с начала 2020 года в службу спасения поступило 898 обращений от граждан, заблудившихся в лесу. При этом большая часть граждан, которые заблудились в лесу были старше 50 лет.

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