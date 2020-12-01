Зампред Гордумы Калуги поздравил с днем инвалида главу окружного отделения

Калуга, 1 декабря 2020, 18:46 — REGNUM В Калуге 1 декабря заместитель председателя Городской думы Александр Иванов поздравил с наступающим Международным днём инвалида председателя ленинского окружного отделения калужской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Николая Кутузова.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Николай Кутузов в свою очередь вручил депутату благодарственное письмо от общества инвалидов за чуткое и внимательное отношение к проблемам людей с ограниченными возможностями и постоянную помощь.