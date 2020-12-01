Челябинск, , 18:38 — REGNUM В Челябинске девочка со спинальной мышечной атрофией смогла получить бесплатно самое дорогое лекарство в мире, которое стоит $2,5 млн. Она выиграла его в лотерею, пишут СМИ.

По данным 74.ru, препарат Zolgensma удалось получить в рамках лотереи, которую устроила компания-производитель Novartis. На весь мир предназначалось 100 бесплатных доз. Одной из победительниц стала и маленькая жительница столицы Южного Урала.

Лекарство девочке уже ввели. Теперь врачи замечают улучшение в состоянии её здоровья. Как сообщало ИА REGNUM, в России несколько семей пытаются вылечить своих детей от СМА. Один из детей живёт в Екатеринбурге. Его семья собирает деньги, пока удалось найти меньше половины необходимой суммы.