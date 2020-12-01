Бишкек, , 18:36 — REGNUM В столице Киргизии в течение ближайших двух-трех лет планируется построить центр для бездомных. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности мэра города Бишкека Балбак Тулобаев.

По его словам, в настоящее время в городе функционирует только один приют для лиц без определенного места жительства — «Коломто».

"Ранее никто не обращал внимания на эту проблему. Но сейчас мы ведем переговоры с саудовским фондом о том, чтобы открыть в столице центр для бездомных, рассчитанный на 300 человек. Если построим, то в Бишкеке не будет бомжей», — подчеркнул и. о. главы муниципалитета.