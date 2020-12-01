Вологда, , 18:27 — REGNUM Департамент здравоохранения Вологодской области отказал семилетнему ребенку-инвалиду в предоставлении жизненно важного лекарства. Фактом заинтересовалась прокуратура.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в ходе проверки выяснилось, что необходимое мальчику лекарство стоимостью 28 млн рублей не зарегистрировано в России. Тем не менее после подачи прокуратурой иска в суд департамент закупил препарат в необходимом количестве.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские чиновники отказали в предоставлении лекарств ребенку с пересаженной почкой. После того, как ситуация попала в СМИ, решение было пересмотрено.