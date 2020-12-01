Лондон, , 18:18 — REGNUM Смертность от коронавируса в Британии более чем в восемь раз превысила смертность от гриппа или пневмонии, сообщает 1 декабря издание Independent со ссылкой на данные британского Управления национальной статистики.

По утверждению издания, о восьмикратном превышении смертности от COVID-19 свидетельствуют данные за ноябрь 2020 года.

В частности, с 14 по 20 ноября в Британии умерли 2697 человек, у которых в свидетельствах о смерти был указан COVID-19. В 2361 случае коронавирус была назван главной причиной смерти.

За тот же период только у 280 умерших причиной смерти были признаны грипп или пневмония.

Кроме того, в Англии и Уэльсе с 14 до 20 ноября было зафиксировано на 20% больше смертей, чем в среднем за последние пять лет.

По мнению профессора Дэвида Шпигельхальтера, президента Уинтоновского центра по оценке рисков и обработке информации при Университете Кембриджа, такое отклонение от нормы столь значительно, что его невозможно объяснить простым старением населения Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии продолжают ужесточать карантинные ограничения, заявляя о следующей волне эпидемии коронавируса.

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