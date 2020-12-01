Всеволожск, Ленинградская область, , 18:25 — REGNUM По 13 адресам в Ленинградской области и Санкт-Петербурге во вторник, 1 декабря, прошли обыски по делу о мошенничестве с землей во Всеволожском районе, где вскрылась преступная схема раздела земельных участков, отданных под строительство коттеджного поселка. О следственных действиях сообщает региональное издание «47news».

По данным издания, обыски проходили в частных домах, квартирах и в офисе дачного некоммерческого партнёрства (ДНП) «Памир» во Всеволожском районе. Оперативники искали документы о том, что в 2010 году ДНП получило право аренды на 65 га земли в Белоострове, после чего землю разделили на небольшие участки, которые якобы бесплатно передали под застройку нескольким физическим лицам. А те, в свою очередь, продали их по цене от 200 тысяч рублей за одну сотку.

Как считают следователи, десять лет назад договоры на землю были заключены администрацией Всеволожского района, которую в то время возглавлял Александр Соболенко, и председателем ДНП Дмитрием Дуркиным. После чего последний за символическую плату получил примерно от 350 малоимущих граждан, не обладающих знаниями в области земельного законодательства, доверенность на участки в Белоострове и распорядился ими по своему усмотрению. Спустя время и после нескольких махинаций с землей на этой территории появился элитный коттеджный поселок.

По подсчетам правоохранительных органов, выручка от аферы могла составить 1,7 млрд рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы» (до 10 лет лишения свободы).

Отметим, согласно официальным данным ДНП «Памир», проект был реализован компанией «ИнвестСтрой». Территория поселка поделена на три сектора. Пять гектаров территории отведено под зону отдыха. Всего в поселке 350 участков площадью от 13 до 30 соток. В стоимость участков включены коммуникации — электричество до четырнадцати с половиной киловатт на надел, водоснабжение.

Читайте также: Путин о Всеволожском районе Ленобласти: Какая-то Санта-Барбара у вас там!

Всеволожский район Ленобласти примыкает к Санкт-Петербургу с востока и северо-востока и выходит к Ладожскому озеру. Район очень привлекателен для строителей как массового, так и индивидуального жилья, а также для российских и зарубежных инвесторов.

В последнее десятилетие власти Всеволожского района не раз оказывались в центре громких коррупционных, откровенно уголовных и политических скандалов. Во время «прямой линии» с президентом в 2013 году Владимир Путин образно назвал ситуацию во Всеволожском районе «Санта-Барбарой».