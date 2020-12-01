Вологда, , 18:13 — REGNUM В Вологодской области запустили проект «Заочный колледж», благодаря которому ежегодно смогут получать бесплатное профессиональное образование без отрыва от производства 500 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, проект рассчитан на пять лет, по истечении которых бесплатно специальность смогут заочно получить 2,5 тысячи вологжан, не имеющих среднего или высшего образования. Все расходы на обучение выделят из областного бюджета.

Проект «Заочный колледж» реализуется в сотрудничестве с работодателями, которые рекомендуют своих сотрудников для обучения, а также помогают сделать учебную программу максимально приближенной к реалиям сегодняшнего дня. 20 организаций СПО уже обучают студентов по 20 самым востребованным специальностям.