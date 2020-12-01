Москва, , 17:59 — REGNUM В завершившийся сезон велопроката в Москве горожане совершили около 5,7 миллиона поездок, что на 700 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом сообщил 1 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

«Закончился самый длинный сезон за время работы велопроката в Москве. 5,7 млн поездок с начала года — на 700 тысяч больше, чем в 2019 году», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин отметил, что велосипед «стал одним из самых популярных видов транспорта» в Москве. «Если в 2021 году снова будет хорошая погода, откроем велопрокат пораньше», — пообещал он.

Напомним, велопрокат в Москве в текущем году открылся 10 апреля, но в связи с пандемией коронавируса до конца весны он был доступен только курьерам и волонтёрам, которые могли пользоваться велосипедами бесплатно. С 1 июля прокат велосипедов открылся для всех желающих.