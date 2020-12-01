Челябинск, , 17:54 — REGNUM В Челябинске у воспитателя одного из детсадов обнаружен коронавирус. Об этом пишут СМИ.

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В самом учреждении подтвердили журналистам эту информацию. Теперь воспитанники группы находятся на изоляции по домам.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале продолжает нарастать количество выявленных носителей коронавируса. Также ежедневно оперштаб сообщает о новых умерших пациентах с COVID-19.