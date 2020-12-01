Нижний Новгород, , 17:52 — REGNUM Руководитель Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области Николай Теущаков отправлен в отставку. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН России.

Причины увольнения Теущакова в ведомстве озвучивать не стали, но возможным поводом для этого мог послужить ряд уголовных дел , возбужденных против его подчиненных.

Исполняющим обязанности руководителя Нижегородского ГУ ФСИН назначен заместитель начальника регионального управления, полковник Игорь Шемякин.

ИА REGNUM напоминает, что Николай Теущаков занимал пост руководителя Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области с сентября 2015 года.