Красногорск, 1 декабря 2020, 17:59 — REGNUM В парках Подмосковья открыли специальные почтовые ящики, через которые каждый желающий сможет отправить своё письмо Деду Морозу. Об этом 1 декабря сообщается на официальном сайте правительства Московской области.
Ящики для писем Деду Морозу будут открыты в 30 парках культуры и отдыха, одном сквере, одном лесопарке Московской области и на территории МЕГА «Белая Дача». Действовать они будут до 22 декабря.
Отмечается, что все письма, которые отправят подмосковные дети будут отправлены в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг Вологодской области.
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