Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM Заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов во вторник, 1 декабря, представил личному составу Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова нового начальника. Им стал заслуженный врач РФ Евгений Крюков, который до этого занимал пост начальника Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко Минобороны РФ.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», Крюкова представили на совещании в ВМА им. Кирова. Новый начальник — генерал-майор медицинской службы, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН.

До сего дня академию в статусе врио начальника возглавлял генерал-майор медицинской службы Сергей Бунин.

Предыдущий начальник академии Александр Фисун был отправлен в отставку по результатам инспекции комиссии Минобороны России в апреле 2020 года из-за массового заражения курсантов и сотрудников коронавирусной инфекцией. Ему вменили «просчеты в организации барьерных и профилактических мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий, что привело к инфицированию части курсантов».

Общая численность личного состава ВМА им. С. М. Кирова — более 16 тыс. человек.

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