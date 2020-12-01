Белград, , 17:35 — REGNUM В Сербии 1 декабря за последние 24 часа, согласно 22 837 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 7 999 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 48 человек скончались, что является высоким показателем для этой страны. К аппаратам-ИВЛ подключено 269 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 32 503, и в настоящее время активных случаев заражения насчитывается 20 980.

Коронавирус быстро распространяется, ежедневно в нескольких городах Сербии объявляется чрезвычайная ситуация. 30 ноября чрезвычайная ситуация была объявлена в Лесковац, сад Байи, Кикинди, Сомбор, Лучани и Иванику.

4 декабря в Сербии вступают в силу новые меры — объекты общественного питания и коммунальные услуги смогут работать только до 17:00 в будние дни, а по выходным они будут закрыты.