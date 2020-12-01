Рязань, , 17:34 — REGNUM За 11 месяцев 2020 года диагноз ВИЧ установлен у 218 жителей Рязанской области. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. На диспансерном учёте состоят почти три тысячи человек, сообщили ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Наиболее поражёнными районами в области являются Пронский, Скопинский, Захаровский, Михайловский, Милославский и город Рязань. Большинство носителей ВИЧ, впервые выявленных в 2020 году — а это 218 человек — заразились при гетеросексуальных контактах — 68%, доля инфицированных при употреблении наркотиков составила 27%.

«На диспансерном наблюдении находится 2998 человек, из них высокоактивную антиретровирусную терапию получают 81%. В центре ведётся активная профилактическая работа, сегодня любой желающий может узнать свой ВИЧ-статус, обратившись в отделение Центр СПИД и сдав анализ», — рассказала главный врач областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Большакова.

За всё время регистрации ВИЧ-инфекции с 1991 года по 2020 год в Рязанской области выявлено 5350 больных. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.