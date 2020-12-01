Челябинск, , 17:16 — REGNUM В Челябинске полиция установила личность гражданина, который зарезал барана на глазах у детей. Об этом пишут СМИ.

40-летний гражданин пояснил полиции, что была свадьба его брата. По его словам, барана он зарезал «по традиции нашей, по закону», — приводит его слова 74.ru.

Он также принёс извинения в связи с тем, что поблизости от проведённой им «церемонии» оказались дети. «Я за всё извиняюсь», — цитирует его пресс-служба УМВД по Челябинску.

По данным полиции, теперь ему предстоит отвечать за мелкое хулиганство. Он может быть оштрафован на сумму от 500 до 1000 рублей или арестован на срок до 15 суток. Также наказание грозит водителю машины Mercedes, дрифтующей перед банкетным залом. Он может лишиться пяти тысяч рублей или на полгода потерять право управления транспортом.