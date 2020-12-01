Тюмень, , 17:13 — REGNUM В Тюменской области добровольцем по испытанию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» стала глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского государственного медуниверситета, в котором проводится тестирование новой прививки.

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По признанию Галины Шарухо, коронавирус обошёл её стороной.

«Мне интересно самой принять участие в этом исследовании. Тревожности нет. Считаю, что лучше привиться, чем переболеть», — сообщила главный санитарный врач региона.

Отмечается, что из 600 тюменских добровольцев вакцину «ЭпиВакКорона» получат 75%, остальным 25% вколют плацебо. Знать, что именно получит испытуемый, препарат или пустышку, не будет ни врач, ни сам доброволец.

Напомним, вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора, испытывается на доровольцах пяти регонов страны — Москвы, поступила в медорганизации шести регионов: Москвы, Татарии, Московской, Тюменской и Калининградской областей.

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