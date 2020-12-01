Москва, 1 декабря 2020, 17:06 — REGNUM Во вторник, 1 декабря ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) провела круглый, посвященный законодательству, которое регулирует деятельность «иностранных агентов» в разных странах мира. В дискуссии приняли участие эксперты из США, Израиля, Латвии, Венгрии и России.
Открывая дискуссию, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации НОМ Александр Брод напомнил, что в России законодательство об иноагентах начали вводить в 2012 году, когда статус «иноагент» получили НКО, занимающиеся политической деятельностью на территории РФ. Последние поправки предлагают ввести понятие «иноагента» также в избирательное законодательство и делать пометку об этом в избирательном бюллетене.
Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин рассказал, что на данный момент в России действует всего 68 зарегистрированных «иностранных агентов». «В этом смысле показателен кейс «Голоса», это группа частных лиц, которые получают финансирование через «Лигу избирателей». Оно совершенно непрозрачно. При этом «Голос» занимается вмешательством в нашу избирательную систему. В США за такое сажают». По словам Павла Данилина, новое законодательство должно коснуться и «структур, аффилированных с Алексеем Навальным», а именно ФБК, фонд «Свободная Россия» и другие организации, «которые мимикрируют под сборище энтузиастов».
Американский публицист Хантер Кейвуд сделал экскурс в историю принятия законодательства об иноагентах в США, которые имеют одно из самых жестких законодательств в этой сфере, и сообщил: «В течение последних лет мы видим политическое преследование в отношении россиян, когда речь идет о квалификации иностранных агентов на территории страны». По словам эксперта, эта «одержимость» стала результатом победы в 2016 году Дональда Трампа, когда Россию обвинили в якобы вмешательстве в американские президентские выборы, впрочем, доказательств, по словам Хантера Кейвуда, представлено так и не было.
Член Общественной палаты РФ Мария Бутина, которая провела в американской тюрьме 18 месяцев «за развитие общественной дипломатии» рассказала: «На самом деле в США деятельность иностранных агентов регулируется не двумя, а шестью законами, среди них — те, которые указывают на прямой конфликт госслужащего и иноагента, закон FARA и другие, — пояснила Мария Бутина, — Иноагент в США — это любое лицо, которое находится в США и действует под контролем или по направлению иностранного принципала, а под это понятие подпадает практически любое иностранное лицо, которое постоянно проживает на территории страны».
При этом, по словам Марии Бутиной, каждые полгода иноагенты отправляют отчёты о любом своем действии — о любой встрече, ее содержании и участниках, о любом посте в соцсетях.
Ее тезис поддержал профессор Высшей школы экономики, заместитель председателя Научно-экспертного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Иосиф Дискин.
В свою очередь президент Международного экспертного центра избирательных систем ICES (Израиль) Александр Цинкер рассказал, что в Израиле закон об иноагентах был принят в 2014 году. Он достаточно либерален, но буквально накануне в Кнессете был поставлен вопрос о необходимости его ужесточения.
Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш рассказал, что в Латвии отсутствие закона об иноагенте компенсируется очень жестким законодательством о финансировании партий — «получать деньги из других стран они не могут». Но есть другой перекос.
Профессор политологии Будапештского университета (Венгрия) Ласло Кемени также посетовал на перекос в венгерской политике: «В Венгрии идёт активный процесс вмешательства извне, и он изменил общественно-политическую и идеологическую систему страны под влиянием организаций, финансируемых из-за рубежа».
Александр Брод, подводя итоги дискуссии, подчеркнул, что законодательство в РФ нужно настроить тонко и грамотно, этот процесс не должен превращаться в шпиономанию.