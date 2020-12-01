Москва, , 17:06 — REGNUM Во вторник, 1 декабря ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) провела круглый, посвященный законодательству, которое регулирует деятельность «иностранных агентов» в разных странах мира. В дискуссии приняли участие эксперты из США, Израиля, Латвии, Венгрии и России.

Открывая дискуссию, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации НОМ Александр Брод напомнил, что в России законодательство об иноагентах начали вводить в 2012 году, когда статус «иноагент» получили НКО, занимающиеся политической деятельностью на территории РФ. Последние поправки предлагают ввести понятие «иноагента» также в избирательное законодательство и делать пометку об этом в избирательном бюллетене.

«Есть позиции «за» и «против». Есть те, кто считает, что по сравнению с американским, российское законодательство в этом вопросе более мягкое. Но трудно спорить с тем, что необходимо защищать суверенитет страны, недопустимо вмешательство во внутреннюю политику извне. Наша задача сегодня — взять на вооружение лучшее из зарубежной практики, добиться совершенствования законодательства, исключить перекосы в его правоприменении «, — отметил Александр Брод.

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин рассказал, что на данный момент в России действует всего 68 зарегистрированных «иностранных агентов». «В этом смысле показателен кейс «Голоса», это группа частных лиц, которые получают финансирование через «Лигу избирателей». Оно совершенно непрозрачно. При этом «Голос» занимается вмешательством в нашу избирательную систему. В США за такое сажают». По словам Павла Данилина, новое законодательство должно коснуться и «структур, аффилированных с Алексеем Навальным», а именно ФБК, фонд «Свободная Россия» и другие организации, «которые мимикрируют под сборище энтузиастов».

Американский публицист Хантер Кейвуд сделал экскурс в историю принятия законодательства об иноагентах в США, которые имеют одно из самых жестких законодательств в этой сфере, и сообщил: «В течение последних лет мы видим политическое преследование в отношении россиян, когда речь идет о квалификации иностранных агентов на территории страны». По словам эксперта, эта «одержимость» стала результатом победы в 2016 году Дональда Трампа, когда Россию обвинили в якобы вмешательстве в американские президентские выборы, впрочем, доказательств, по словам Хантера Кейвуда, представлено так и не было.

«Россия в США считается «заклятым врагом» несмотря на то, что «холодная война» вроде бы завершилась 30 лет назад. Американской публике годами навязывали этот стереотип. С 2016 года прибыль половины кабельных новостных каналов за счет упоминания России увеличилась более чем на 19%, а в целом прибыль СМИ, в которых фигурировала тема российского вмешательства в выборы США, повысилась на 30%. Для сравнения — проблемы с выборами на Украине не фигурировали в СМИ США совсем», — рассказал американский публицист, предположив, что Израиль, Украина и Китай сумели использовать возможности лоббизма, являющегося законным инструментом влияния на американскую политическую систему.

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина, которая провела в американской тюрьме 18 месяцев «за развитие общественной дипломатии» рассказала: «На самом деле в США деятельность иностранных агентов регулируется не двумя, а шестью законами, среди них — те, которые указывают на прямой конфликт госслужащего и иноагента, закон FARA и другие, — пояснила Мария Бутина, — Иноагент в США — это любое лицо, которое находится в США и действует под контролем или по направлению иностранного принципала, а под это понятие подпадает практически любое иностранное лицо, которое постоянно проживает на территории страны».

При этом, по словам Марии Бутиной, каждые полгода иноагенты отправляют отчёты о любом своем действии — о любой встрече, ее содержании и участниках, о любом посте в соцсетях.

«Это целые полотна отчетов, в которых прописываются не только финансовые моменты, но и каждый шаг!» Помимо обязательной регистрации за 10 дней до начала своей деятельности, иноагент после регистрации обязан в течение 48 часов предоставлять в Минюст подробные отчеты обо всех своих действиях. «Представьте, какой штат нужно иметь, чтобы в течение 48 часов отчитываться перед Минюстом о любом посте в социальных сетях?» — парировала Бутина. По ее словам, в США иноагентами занимается целое подразделение, поскольку на 28 ноября 2020 года в США было зарегистрировано около 600 юридических лиц — «иноагентов» и 2.300 — иноагентов физических лиц. «В России очень мягкий закон об иноагентах, включая отчётность. В России закон нужно приводить в порядок, но доходить до прямого преследования людей не нужно. Наши законодатели должны найти «баланс», не допуская охоты на ведьм», — заключила Мария Бутина.

Ее тезис поддержал профессор Высшей школы экономики, заместитель председателя Научно-экспертного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Иосиф Дискин.

«Крайне важно не оттолкнуть от действующей политической системы колеблющихся граждан, это было бы ошибкой, — сообщил Иосиф Дискин , — При доработке законодательства, необходимо четко отделить общественную деятельность от политической, чтобы лекарство не оказалось хуже болезни».

В свою очередь президент Международного экспертного центра избирательных систем ICES (Израиль) Александр Цинкер рассказал, что в Израиле закон об иноагентах был принят в 2014 году. Он достаточно либерален, но буквально накануне в Кнессете был поставлен вопрос о необходимости его ужесточения.

Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш рассказал, что в Латвии отсутствие закона об иноагенте компенсируется очень жестким законодательством о финансировании партий — «получать деньги из других стран они не могут». Но есть другой перекос.

«Сегодня, начиная с президента страны, огромное количество высших должностных лиц — это выходцы из структур, финансируемых Джорджем Соросом. И при этом есть несколько статей в уголовном законодательстве Латвии, которые применяются в отношении лиц, работающих в организациях пророссийской направленности. Бьют именно по ним», — посетовал эксперт, добавив, что после его участия в телемосте в РИА Новости к нему пришли с обысками и начали уголовное преследование.

Профессор политологии Будапештского университета (Венгрия) Ласло Кемени также посетовал на перекос в венгерской политике: «В Венгрии идёт активный процесс вмешательства извне, и он изменил общественно-политическую и идеологическую систему страны под влиянием организаций, финансируемых из-за рубежа».

Александр Брод, подводя итоги дискуссии, подчеркнул, что законодательство в РФ нужно настроить тонко и грамотно, этот процесс не должен превращаться в шпиономанию.

«Не должны страдать НКО, занимающиеся благотворительностью, деятельностью в сфере культуры, образования. Хотя и под этими благими целями может скрываться влияние Запада, применение закона должно быть точечно, объективно и беспристрастно. Ассоциация НОМ будет и дальше изучать зарубежную практику, вести мониторинг российского правоприменения и озвучивать свои рекомендации», — заключил он.