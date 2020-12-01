Москва, , 17:04 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за тумана. Соответствующая информация размещена 1 декабря на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как отмечается, предстоящей ночью и до утра среды, 2 декабря, видимость в столице будет составлять порядка 500−900 метров, по области — 300−800 метров.

Предупреждение для Москвы действует на период с 22:00 1 декабря до 09:00 2 декабря, для Подмосковья — с 21:00 1 декабря до 10:00 2 декабря.

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