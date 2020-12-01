Липецк, , 16:58 — REGNUM В Липецке 1 декабря в 17:00 включат новогоднюю иллюминацию. Об этом горожанам сообщила мэр Евгения Уваркина на своей странице в соцсети.

Гирлянды и светодиодные украшения зажгут в Быхановом саду, сквере на Ворошилова, у Театра драмы, Комсомольского пруда, возле спорткомплекса «Звёздный» и областного центра культуры, народного творчества и кино.

«Все украшения приобретены городом в прошлом и предыдущих годах. В 2020-м из-за коронавируса мы перераспределили средства бюджета на более важные статьи и отказались от закупки иллюминации. Однако идеи, как сделать город красивее и ярче, у нас есть — попросила предпринимателей помочь их реализовать. Надеюсь, что меценаты, небезразличные и готовые вместе с нами развивать город люди откликнутся, и атмосфера праздника в Липецке станет ещё более насыщенной», — написала Уваркина.

Украшенные к Новому году торговые точки примут участие в городском смотре-конкурсе. Городские ёлки в мэрии пообещали украсить в ближайшее время.⠀