Липецк, 1 декабря 2020, 16:58 — REGNUM В Липецке 1 декабря в 17:00 включат новогоднюю иллюминацию. Об этом горожанам сообщила мэр Евгения Уваркина на своей странице в соцсети.
Гирлянды и светодиодные украшения зажгут в Быхановом саду, сквере на Ворошилова, у Театра драмы, Комсомольского пруда, возле спорткомплекса «Звёздный» и областного центра культуры, народного творчества и кино.
Украшенные к Новому году торговые точки примут участие в городском смотре-конкурсе. Городские ёлки в мэрии пообещали украсить в ближайшее время.⠀