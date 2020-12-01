Москва, , 16:56 — REGNUM Во вторник, 1 декабря, в рамках пресс-конференции, посвященной Международному квесту «За пределами», были озвучены итоги масштабного исторического мероприятия. В пресс-конференции в режиме видеоконференцсвязи приняли участие руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, российский писатель, историк, государственный советник юстиции первого класса Александр Звягинцев, председатель Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России» Григорий Петушков.

Организаторы рассказали о результатах совместной работы, поделились впечатлениями и мнением участников и партнеров квеста.

По словам руководителя Движения Ольги Амельченковой, на квест «За пределами» зарегистрировались 14 483 команд, в состав которых вошло 33 680 человек из 59 стран. Самое большое число зарегистрированных участников по России приходится на Московскую, Ростовскую и Новосибирскую области, а также Краснодарскийи Ставропольский края. Больше всего иностранных команд было из Киргизии, Казахстана, Беларуси, а также Луганска и Донецка. Среди участников «За пределами» было 56,2% молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, 32,4% граждан от 19 до 35 лет и 11,4% — лица старше 35 лет. Средний возраст участников квеста составил 18 лет. Победителем же стала команда Human History из Екатеринбурга. Ее участники в следующем году отправятся в историческое путешествие в один из городов России.

Организаторы также рассказали о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в ходе проведения квеста.

«На сайт, на котором вводились ответы, была совершена DDoS-атака, и он какое-то время не работал. Такое с нашими проектами происходит не в первый раз. 9 мая на наш сайт волонтерыпобеды. рф, а также на сайт Бессмертного полка онлайн была совершена DDoS-атака. Подобная ситуация произошла и 3 сентября во время проведения Диктанта Победы. Мы заранее предусмотрели систему экстренного ввода ответов. И такой шаг позволил нам не останавливать игру, а дать возможность всем желающим вносить свои ответы. Также произошел сбой в трансляции на YouTube. Точные причины этого еще выясняем. Одна из наиболее вероятных версий — жалобы на содержание контента, направленные администрации YouTube. Сама трансляция была достаточно быстро восстановлена, что также не повлияло на ход игры», — отметила Ольга Амельченкова.

Свое мнение о проекте высказал главный эксперт по исторической составляющей квеста Александр Звягинцев. Он отметил символичность даты проведения игры «За пределами» и предложил проводить такие молодежные встречи, квесты на постоянной основе: «Я часто бываю за границей и читаю лекции иностранным студентам. Во время этих занятий замечаю, с каким искренним интересом они слушают об истории! Подлинная картина произошедшего, которую мы можем рассказать с помощью квеста и транслировать на весь мир, играет важную роль и может стать большим препятствием для тех, кто пытается фальсифицировать факты. Нюрнбергский процесс — это историческая необходимость. Отрицать Нюрнбергский процесс сейчас — почти то же самое, что совершать преступление. Могу сказать, что «За Пределами» крупнейшее мероприятие, посвященное данной тематике, на моей памяти. Размеры квеста надо увеличивать и проводить их регулярно, на постоянной основе!»

Тему сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья, а также включения в проект международных и зарубежных организаций затронул и Григорий Петушков.

«С учетом сложной политической обстановки, было необходимо построить диалог с иностранными партнерами, ведь у многих из них свои исторические установки. Для нас важной задачей было помочь сохранить историческую память и дать молодежи правильное понимание событий прошлого, т.к. именно от молодого поколения будет зависеть наше общее будущее», — рассказал председатель Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России».

Напомним, организаторами и партнёрами Международного квеста «За пределами» выступили более 30 крупных общественных организаций как в России, так и за рубежом, среди них Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений, Российское историческое общество, Международная ассоциация студенческого телевидения, Всемирный координационный совет российских соотечественников, Национальный совет молодежных и детских объединений России, Российское историческое общество, Российское движение школьников, Русская гуманитарная миссия и другие. Проект также поддержали актер Стивен Сигал, телеведущий Дмитрий Губерниев, артист балета Николай Цискаридзе.

Международный исторический квест вошел в план Года памятии славы. Сюжетная линия «За пределами» была посвящена событиям Второй мировой войны и Нюрнбергскому процессу. Она основанана реальных архивных документах и воспоминаниях ветеранов из разных стран. Среди них — Серафима Григорьевна Пономарева из Казахстана, которая была переводчицей на Нюрнбергском процессе, участник Нормандской операции и встречи на Эльбе с Советскими войсками Стивен Мельникофф из США, польский партизан Болеслав Волошин и другие.

Также программа игры включила в себя видеоматериалы из разных стран мира, снятые специально для квеста. Участники смогли увидеть включения из Государственного музея Аушвиц-Биркенау (Польша), Германо-российского музея «Берлин-Карлсхорст» (Германия), музея Нюрнбергского процесса (Германия), Историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, Музейно-мемориального комплексе «Победа» в Южно-Сахалинске, а такжеиз Франции и Санкт-Петербурга. Трансляция квеста проходила на четырех языках: русском, английском, французском и испанском.