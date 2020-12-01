Екатеринбург, , 16:55 — REGNUM В мэрии Екатеринбурга подвели итоги голосования по режиму работы парка «Зелёная роща». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Большинство горожан (61%) проголосовали, чтобы парк закрывали с 23:00 до 06:00 следующего дня (время местное).

«Ночью, когда парк пустеет, возможностей у нарушителей что-то сломать и испортить становится больше», — прокомментировала итоги опроса глава комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

Голосование проводилось после жалоб компании, занимавшейся благоустройством парка, на вандализм со стороны жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос проводился на сайте горадминистрации.

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