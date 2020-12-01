Воронеж, , 16:51 — REGNUM Плановые ремонтные работы на водоподъёмной станции в Коминтерновском районе Воронежа проведут специалисты «РВК-Воронеж» 2 декабря, об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В рамках ремонта мы заменим детали на трёх единицах запорной арматуры диаметром 600 и 1000 мм. Каждая весом около полутонны и больше», — пояснил начальник цеха водопроводных сооружений, станций и сетей «РВК-Воронеж» Владимир Еремеев.

Также 2 декабря будут проведены работы по замене запорной арматуры на водопроводной линии в Советском районе.

В администрации Воронежа предупредили о возможном изменении органолептических свойств воды, поступающей в дома жителей Коминтерновского, Ленинского и Советского района. Так, уточнили в компании, в течение суток, с 09:00 2 декабря до 09:00 часов 3 декабря, в воде возможно появление осадка. Вода останется безопасной для потребителя, однако специалисты рекомендуют горожанам запастись водой для питья и приготовления пищи, либо дать воде из-под крана отстояться в течение 1,5 часов и процедить её через ватно-марлевый фильтр или через хлопчатобумажную ткань.