Курган, , 16:50 — REGNUM В Курганской области проведено свыше 1100 анализов на выявление коронавирусной инфекции среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. У семи из них установлен положительный результат, сообщает пресс-служба УФСИН России по Курганской области.

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Отмечается, что в исправительных учреждениях Зауралья проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические антиковидные мероприятия. Для лечения подозреваемых, обвиняемых и осуждённых имеется в наличии достаточное количество противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов.

Лекарства пациентам на руки не выдаются — их приём осуществляется в присутствии медработника, отмечают в региональном управлении ФСИН.