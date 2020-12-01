Великий Новгород, , 17:04 — REGNUM В Новгородской области беременных женщин будут переводить на дистанционный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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"Это не рекомендация, а обязанность для работодателей. За исключением нескольких категорий и тех женщин, которые сами примут решение работать не в дистанционном режиме. Этот вопрос поднимался в социальных сетях, в обращениях ко мне. Я его проработал с коллегами из системы здравоохранения. С одной стороны, значимых случаев заболевания среди беременных женщин мы не видим, а с другой стороны, никто не знает, как эта болезнь себя проявит через год-два. Поэтому лучше перестраховаться», — сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Также глава региона отметил, что на следующей неделе, возможно, в некоторых районах области будут введены точечные ограничения на проведение культурных, спортивных, образовательных мероприятий для пожилых людей. В первую очередь это касается Старорусского и Поддорского районов, в которых отмечается наибольший рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в этой возрастной группе.

«Если динамика будет сохраняться в течение недели, перейдем к формату разделения районов на группы. Будем точечно вводить ограничения там, где это необходимо», — подчеркнул глава региона.

Отметим, на сегодняшний день в регионе подтверждено 12 018 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки было выявлено 200 инфицированных, что на три человека меньше, чем было выявлено сутками ранее. Также в регионе выздоровели 75 ранее инфицированных жителей. Всего с начала пандемии в Новгородской области вылечились 8575 человек, 91 человек умер.

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