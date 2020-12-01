Калуга, , 17:02 — REGNUM В Калужской области 17 творческих работ поступило на экологопросветительский конкурс «Столовая для птиц». Его участники своими руками изготовили кормушки для птиц. Победителем был признан Кирилл Данильчев из Козельского района, второе место разделили Иван Гришонков из Козельска и совместная работа Веры Каманиной и Леонида Моларева из Дзержинского района, в тройку лидеров также вошел Никита Емельянов из Износковкого района. Об этом 1 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Кормушки для птиц Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Жюри в составе которого вошли представители ГКУ КО «Дирекция парков» оценивало экологичность материалов, оригинальность замысла и аккуратность исполнения. Конкурс «Столовая для птиц» — одно из мероприятий по экологическому просвещению, которое проводится в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». Ежегодно их участниками становятся сотни юннатов из школьных лесничеств, детских садов и учреждений дополнительного образования. Выполняя различные задания, каждый из них может не только узнать многое о природе, но и внести посильный вклад в сохранение экологического благополучия родного края.

Руководитель профильного министерства Владимир Жипа поблагодарил юных защитников природы, которые помогают перезимовать пернатым обитателям калужских лесов: синицам, дятлам, воробьям, сойкам, снегирям, зеленушкам, щеглам.

«Покормить птиц — несложный способ проявить человечность и стать добрее. Весной птицы отплатят добром — защитят наши сады, парки и леса от насекомых-вредителей», — сказал Владимир Жипа.

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