Красноуральск, Свердловская область, , 16:40 — REGNUM В Красноуральске (Свердловская область) завершили восстановительные работы на газопроводе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

Вечером 30 ноября 2020 года в городе остались без тепла десятки домов после того, как на сооружение наехал грузовик. Восстановлены 300 метров повреждённого участка газопровода.

«Начинается поэтапный запуск системы газоснабжения», — сообщили в ведомстве. Сначала газ подадут в котельную, после этого — в частные и многоквартирные жилые дома.

В восстановительных работах приняли участие более 60 человек и 14 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, без тепла в результате аварии остались около 400 жителей города.

Читайте ранее в этом сюжете: В уральском городе грузовик оставил без тепла 400 жителей