Вашингтон, , 16:33 — REGNUM Группа энтузиастов создала для игры Crusader Kings 3 модификацию под названием The Lord of Rings: Realms of Exile. Она добавляет в проект персонажей из «Властелина колец», сообщает портал PCGamesN 1 декабря.

Модификация уже доступна для бесплатного скачивания. Она добавит в Crusader Kings три новые фракции: Рохан, Изенгард и Дунланд.

Напомним, Crusader Kings 3 — это популярная стратегическая игра, релиз которой состоялся 1 сентября 2020 года. Она получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

Читайте ранее в этом сюжете: В игру Surviving the Aftermath пришла «Ядерная зима»