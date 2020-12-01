Мадрид, , 16:28 — REGNUM Разрешение на закупку от COVID-19 у компаний Moderna (США), Janssen (Бельгия) и CureVac (Германия) выдано испанским правительством, сообщили 1 декабря в пресс-службе минздрава страны.

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Уточняется, что Испания в 2021 году приобретёт у Janssen порядка 20,8 млн доз вакцины, у Moderna — порядка 8,3 млн доз, у CureVac — 23,4 млн доз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закупка иностранных вакцин от коронавируса в ЕС осуществляется в соответствии с решениями Европейской комиссии.

Кроме вышеуказанных производителей, Испания намерена закупить препараты для вакцинации от COVID-19 у разработчиков Pfizer и BioNTech, совместно создающих вакцину — американско-германскую.

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