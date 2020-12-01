Хельсинки, , 16:26 — REGNUM В сети появился трейлер обновления «Ядерная зима» для стратегической игры Surviving the Aftermath. Его опубликовали 30 ноября на YouTube-канале издательства Paradox Interactive.

В обновлении колонистам придётся бороться с холодом, чтобы пережить суровую зиму. По словам разработчиков, оно также добавит в игру 13 новых заданий.

Напомним, Surviving the Aftermath — это стратегическая игра, в которой геймерам нужно будет управлять колонией в постапокалиптическом мире. Проект получил смешанные отзывы в сервисе Steam.

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