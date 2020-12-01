Белгород, , 16:17 — REGNUM Генетический материал вируса африканской чумы свиней был обнаружен в восьми партиях из 10 везённых в Белгородскую область в конце ноября 2020 года. 10 тонн продукции направили на уничтожение, сообщили ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Инфицированная продукция была завезена из убойного цеха ООО «Агроинвест», который находится в Фатежском районе Курской области. Животные для убоя поступили туда из тверского ООО «Коралл», где ранее был выявлен вирус АЧС. Всего в Белгородскую область из курского цеха завезли 118,06 т мяса для четырёх получателей. Три поставщика получили чистую продукцию. Заражённая свинина должна была поступить на Обуховский мясокомбинат в Старооскольском городском округе — в восьми партиях из 10, общим весом 10 тонн, и обнаружили опасный вирус.

Мясо сожгли, в убойном цехе провели необходимые противоэпизоотические мероприятия.