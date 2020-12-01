Майкоп, , 16:12 — REGNUM Перинатальный центр при городской клинической больнице Майкопа готовится к открытию после реконструкции. Общая площадь родильного дома в результате работ увеличена на 1,1 тыс. кв. метров, сообщили ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

В рамках реконструкции выполнена полная перепланировка здания перинатального центра, надстроен пятый этаж, пристроено несколько помещений. Увеличение общей площади здания позволило создать отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а также отделение патологии недоношенных детей.

К центру также пристроено приемное отделение, создана специальная зона для поздравления семей с новорожденными. Имеются два изолированных бокса для пациентов с подозрением на инфекционное заболевание. Также во всем центре заменена мебель, сантехника, закуплено новое оборудование.

На реконструкцию родильного дома из федерального и республиканского бюджетов суммарно было выделено около 215 млн рублей, из них порядка 30 млн рублей направили на приобретение медоборудования.

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