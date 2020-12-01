Нью-Дели, , 16:04 — REGNUM Клинические испытания второй и третьей фазы российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» начаты в Индии, сообщили 1 декабря в пресс-службе индийской фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

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Испытания начались после получения разрешения индийской Центральной лаборатории по лекарственным средствам. Они проводятся при участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Это будет рандомизированное контролируемое исследование, которое будет включать исследование безопасности и иммуногенности», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Индии планируется произвести 100 млн доз вакцины «Спутник V».

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