Саратов, , 16:20 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев возмущен затянувшимися сроками установки и запуска компьютерных томографов в медицинских учреждениях. Ответственные за эти мероприятия лица понесут персональную ответственность, уведомил на совещании 1 декабря глава региона.

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Еще месяц назад томографы были закуплены, но до сих пор не работают. В сложнейший период пандемии должна быть максимально высокой требовательность к исполнению мероприятия и персональная ответственность, заявил Радаев.

«Жду пояснений сегодня», — добавил он.

Помещения, в которых разместят аппаратуру, отремонтированы и подготовлены к ее установке. Монтаж и пуско-наладочные работы компьютерных томографов завершат до 10 декабря, отчитался министр здравоохранения Олег Костин.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области мощность частных организаций позволит до конца 2020 года дополнительно к ранее распределенным объемам провести более 2,5 тыс. исследований и тем самым разгрузить очередность в государственных больницах.

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